Yaralı 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı
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Yaralı 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

- Yaralı 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı Karabük'te bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı.

- Yaralı 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı

KARABÜK - Karabük'te bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı.

Dünyada nesli tükenmekte olan canlılar arasında yer alan 'Hint gölet balıkçıl kuşu' Karabük'te görüldü. KARDEMİR'de çalışan Özcan Danışman isimli vatandaş fabrika içerisinde yaralı halde olan kuşu gördü. Danışman, kuşun uçamadığını fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğüne bildirdi. Ekiplere teslim edildikten sonra koruma altına alınan kuş, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Yaralı kuş tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Öte yandan başka bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunup ekiplere teslim edilen yaralı tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yaralı 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı
Yaralı 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı
Yaralı 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı
Yaralı 'Hint gölet balıkçıl kuşu' tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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