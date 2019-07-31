Yaralı Hint gölet balıkçıl kuşu koruma altına alındı

Elazığ'da yaralı halde bulunan ve dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında yaralı halde farklı türde bir kuş görenler durumu Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi yetkililerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, yaralı hayvanı incelediklerinde bunun nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Hint Gölet balıkçıl kuşu olduğunu belirledi.

Tedavi edilmek üzere hayvan hastanesine götürülen kuşun İran, Doğu Hindistan, Bangladeş ve Sri Lanka'da az sayıda bulunan kuş türlerinden olduğu öğrenildi.

Yaralı halde bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu kısa boynu, uzun gagası ve devetüyü rengiyle dikkati çekiyor.

Kaynak: AA