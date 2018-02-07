Yaralı Hayvanlar İçin Hayvan Ambulansı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tam donanımla hayvan ambulansı ile 7 gün 24 saat aralıksız yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nün sahipsiz hayvanların trafik kazaları ve benzeri durumlarda meydana gelen can kayıplarını en aza indirmek için oluşturduğu tam donanımlı hayvan ambulansı ile gece gündüz hizmet verdiği belirtildi.

Veteriner hekim, hayvan koruma ve hasta bakıcıdan oluşan bir ekip ile vatandaşlardan gelen ihbarların anında değerlendirildiği bildirilen açıklamada, hayvan ambulansı ile olay yerine ulaşan ekip en kısa sürede yaralı ya da yardıma muhtaç hayvana müdahale ettiği vurgulandı.

Acil cerrahi müdahalelerin de yapılabildiği ambulansta, yoğun bakım ünitesi, solunum cihazları gibi hayati fonksiyon için önem arz eden cihaz ve donanımlar yer alıyor. Yaralı hayvana daha kapsamlı müdahale ise Kepezaltı'ndaki sahipsiz hayvan bakım merkezinde yapılıyor.

Açıklamada, sahipsiz Hayvan Acil Müdahale Ambulansı hattına son 4 yılda 11 bin 781 ihbar geldiği, 752 sokak hayvanına ağır cerrahi operasyon gerçekleştirildiği ve günde ortalama 12 ihbara ambulansın müdahale ettiği kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ambulansı, son olarak Döşemealtı'nda bir aracın çarptığı sokak köpeğine müdahale etti. Duyarlı bir hayvanseverin 332 22 33 numaralı acil çağrı merkezine yaptığı ihbar ile harekete geçen ambulans ekibi, hemen yola çıktı. Tam donanımlı hayvan ambulansı ile kısa sürede olay yerine ulaşan ekip, olay yerinde hemen köpeğe müdahalede bulundu. Travma teşhisi konulan köpek sedye ile taşınarak ambulansa alındı ve ilk tedavisine başlandı. Devamında hızlı bir biçimde geçici bakım evine sevki yapılan köpeğin kapsamlı muayenesine hayvan barınağında devam edildi.