Yaralı halde uygulama noktasına düşen martıya polis ekipleri sahip çıktı
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Yaralı halde uygulama noktasına düşen martıya polis ekipleri sahip çıktı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'da yaralandıktan sonra uygulama noktasına düşen martının yardımına polis ekipleri koştu.

Sakarya'da yaralandıktan sonra uygulama noktasına düşen martının yardımına polis ekipleri koştu.

Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, yakınlarına yaralı halde düşen martıyı fark etti.

Sokak hayvanlarının zarar vermeye çalıştığı martıyı kurtaran ekipler, yaralı kuşu yakındaki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne götürdü.

Martının ayağına dolanarak zarar veren maske ipleri, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Polis ekipleri, sağlığına kavuşana kadar martının bakımını üstlenecek.

Yaralı halde uygulama noktasına düşen martıya polis ekipleri sahip çıktı
Yaralı halde uygulama noktasına düşen martıya polis ekipleri sahip çıktı
Yaralı halde uygulama noktasına düşen martıya polis ekipleri sahip çıktı
Yaralı halde uygulama noktasına düşen martıya polis ekipleri sahip çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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