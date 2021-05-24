Yaralı halde getirildiği hastanede 6 kişiyi darp etti
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Yaralı halde getirildiği hastanede 6 kişiyi darp etti

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | 3. Sayfa

Yaralı halde getirildiği hastanede 6 kişiyi darp etti Vücudundaki kırıklara rağmen doktor, polis, jandarma ve güvenlik görevlisini darp etti Van'da geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye getirilen 24 yaşındaki yaralı, sağlık çalışanı ve güvenlik ekiplerini darp etti.

Yaralı halde getirildiği hastanede 6 kişiyi darp etti

Vücudundaki kırıklara rağmen doktor, polis, jandarma ve güvenlik görevlisini darp etti

VAN - Van'da geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye getirilen 24 yaşındaki yaralı, sağlık çalışanı ve güvenlik ekiplerini darp etti.

Olay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Trafik kazasında dizinde ve boynunda kırık meydana gelen 24 yaşındaki genç, tedavi için hastaneye getirildi. Acil servisin kırmızı alanında müdahale edilen saldırgan hasta; 2 doktoru, 2 hastane güvenlik personelini, jandarma ve polis olmak üzere toplam 6 kişiyi darp etti. Şiddet olayından dolayı beyaz kod verilen saldırgan hastanın tedavisi devam ediyor. Saldırganın tedavisinin ardından adli işlemlerinin devam edeceği belirtildi.

"Yaralı hasta, 6 personelimizi darp etti"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, saldırgan hastanın trafik kazasının ardından gece saatlerinde hastaneye getirildiğini belirtti. Başhekim Çelik, "Getirilen vatandaş kırmızı alanda tedavi edilmek üzere kabine alındı. Bu sürede tedavi eden doktor arkadaşımıza göğsüne gelecek şekilde darp etti. Daha sonra görüntüleme için tetkikler yapılırken hastane polisimizi darp etti. Aynı şekilde orada bulunan jandarma personelini darp etti. Tekrar getirildiği kırmızı alandaki kabinde iki güvenlik personelimizi darp etti. Bu hastamız trafik kazası sonrası yaralı olduğu için hastane güvenliğimiz, hastane polisimiz, doktor ve hemşire arkadaşımız herhangi bir temasta bulunmamaya özen gösterdi. Ancak maalesef hastamız, bu çalışanlarımızı darp etti" dedi.

"Vatandaşımızın can sağlığı için kendi sağlığımızdan oluyoruz"

Hastane yönetimi olarak tüm çalışanlarının yanında olduklarını dile getiren Çelik, "Pandemi yükünün ağır olduğu bu dönemde herkesi sağlık çalışanlarının yanında durmaya davet ediyoruz. Vatandaşımızın can sağlığı için kendi sağlığımızdan oluyoruz. Sağlıkta şiddet gibi üzücü olaylar hem motivasyonumuzu düşürüyor hem de verdiğimiz hizmetin aksamasına neden oluyor. Bu olaya neden olan 24 yaşındaki şahıs geriye dönük bu olaya bakıp belki üzülecektir" diye konuştu.

Yaralı halde getirildiği hastanede 6 kişiyi darp etti
Yaralı halde getirildiği hastanede 6 kişiyi darp etti
Yaralı halde getirildiği hastanede 6 kişiyi darp etti
Yaralı halde getirildiği hastanede 6 kişiyi darp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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