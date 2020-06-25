Yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı Eskişehir'de yaralı halde bulunan tilkinin hayvanat bahçesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Eskişehir'de yaralı halde bulunan tilkinin hayvanat bahçesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yenikent Mahallesi Fatih Fen Lisesi bahçesinde kale ağlarına dolanarak mahsur kalan tilkinin, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildiği kaydedildi.

Eskişehir'deki yangın, sel, heyelan gibi afetlere başarıyla müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin şehrin birçok noktasında zor durumda kalan hayvanların da imdadına yetiştiği ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Fatih Fen Lisesi bahçesinde kale direği filesine sıkışan tilkiyi kurtaran ekipler, yaralı olmasından şüphe ettikleri yaban hayvanını Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim ettiler. Tedavisi için Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ne bırakılan tilkinin ilk kontrollerinde bacağında kırık olduğunu tespit edildi. Uzman veterinerler tarafından tilkinin tedavi edilerek tekrar doğal hayata kavuşturulacak."

Kaynak: AA