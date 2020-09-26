Yaralı halde bulunan sarı asma kuşu tedaviye alındı

Konya'da yaralı halde bulunan sarı asma kuşu tedavi altına alındı.

Konya'da yaralı halde bulunan sarı asma kuşu tedavi altına alındı.

Eski Sanayi Sitesi'nde vatandaşlar tarafından uçamaz halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şubesi Müdürlüğüne getirilen kuşun, sarı asma kuşu olduğu ve kanadından yaralı olduğu belirlendi.

Milli parklar ekipleri, yaralı kuşu tedavisinin yapılması amacıyla Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine teslim etti. Kuşun, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar