01.11.2019 16:30

Konya'nın Çumra ilçesinde kanadından yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Çumra ilçesinde peçeli baykuş yaralı halde bir vatandaş tarafından bulundu. Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Konya Şube Müdürlüğü ekipleri baykuşun bulunduğu yere giderek yaralı kuşu teslim aldı. Kanadından yaralı olduğu öğrenilen baykuş, tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Peçeli baykuşun tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına serbest bırakılacağı belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA