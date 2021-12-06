Yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi tedavi altına alındı - Haberler
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Yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Haberler | Güncel

Yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi tedavi altına alındıTUNCELİ Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi, tedavi altına alındı.

TUNCELİ (İHA) - Yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi tedavi altına alındı

TUNCELİ Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi, tedavi altına alındı.

Çemişgezek ilçesine bağlı Gedikler köyünde vatandaşlar, yaralı olan ve bitkin halde bulunan koruma altındaki yaban keçisini gördü. Köylüler durumu jandarma ve Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri dağ keçisinin yarasını kontrol etti. Köylülerden alınan koruma altındaki yaban keçisi, ilçede veteriner kontrolünde tedavi altına alındı.

Yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi tedavi altına alındı

Yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi tedavi altına alındı

Yaralı halde bulunan koruma altındaki yaban keçisi tedavi altına alındı

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İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Son Dakika Haberleri

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