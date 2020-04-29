Yaralı halde bulunan kerkenez tedaviye alındı
Konya'da yaralı halde bulunan kerkenez koruma altına alındı.
29.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:12
Konya'da yaralı halde bulunan kerkenez koruma altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Yunak ilçesinde uçamayan bir kerkenez bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Verilen adrese giden milli parklar görevlileri, kerkenezin kanadından yaralı olduğunu tesbit etti.
Muayene ve tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edilen kerkenezin, iyileşmesinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Kaynak: AA