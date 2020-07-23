Yaralı halde bulunan kadın yaşamını yitirdi Yaralı halde bulunan kadın yaşamını yitirdi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kocasıyla tartışan bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Yaralı halde bulunan kadın yaşamını yitirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kocasıyla tartışan bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi 946. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mücella Demir kocasıyla tartıştı. Tartışmadan kısa bir süre sonra evden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri talihsiz kadını, silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Demir, hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA