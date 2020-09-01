Yaralı halde bulunan caretta caretta tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yaralı halde bulunan caretta caretta tedavi altına alındı

Konak vapur iskelesi yakınlarında bulunan caretta caretta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkında tedavi altına alındı.

Yaralı halde bulunan caretta caretta tedavi altına alındı
01.09.2020 15:00 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:05

Konak vapur iskelesi yakınlarında bulunan caretta caretta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkında tedavi altına alındı.

İzmir'de Konak vapur iskelesi yakınlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaralı halde bulunan iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkında tedavi altına alındı. Kabuğunda kırık olduğu tespit edilen caretta carettanın yolunu şaşırmış olduğu tahmin ediliyor. Kaplumbağa tedavisi yapıldıktan sonra Muğla Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderilecek.

İhbar üzerine aramaya çıktılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, deniz kaplumbağasının oldukça bitkin halde bulunduğunu ve hemen müdahale edildiğini söyledi. Afşin, şöyle konuştu:

"Sabah 8.30 civarında Konak vapur iskelesinde bir vatandaşımızın ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler hem karadan hem denizden caretta carettayı bulmak için seferber oldu. Konak iskelesinin köşesinde yaralı bulunan kaplumbağa hiçbir zarar vermeden gemiye alındı. Daha sonra da Doğal Yaşam Parkına getirildi. Caretta caretta yolda zarar görmesin diye üzeri bir bezle örtüldü ve deniz suyuyla ıslatıldı. Konuyla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğüne de bilgi verildi." - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Demet Şener Didem Soydan Rasim Öztekin Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Eylül Adana İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yaralı halde bulunan caretta caretta tedavi altına alındı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 15:10:20. #1.14#
title