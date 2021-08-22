Yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı

Samsun'un Alaçam ilçesinde okul bahçesinde yaralı halde bulunan baykuş doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde okul bahçesinde yaralı halde bulunan baykuş doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Alaçam Şehit Erdal Bolat Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sefa Ovalı, okul bahçesinde kanadı kırık yaralı baykuş gördü. Yaralı baykuşu bulunduğu yerden alarak odasına götüren Ovalı, kendi imkanları ile tedavi etmeye çalıştı. Uçamayan baykuşun karnının da aç olabileceğini düşünerek önce karnını doyurdu. Daha sonra Bafra Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak okul bahçesinde yaralı halde bir baykuş bulduğunu söyledi. Bafra Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri okula gelerek yaralı baykuşu teslim aldılar. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı