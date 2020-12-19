Yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı

İzmit'te vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.

İzmit'te vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan baykuş, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Plajyolu mevkisinde yaralı halde bir baykuş gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, teslim aldıkları yaralı hayvanı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürdü.

Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan baykuş, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay