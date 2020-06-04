Yaralı halde bulduğu leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir vatandaş, yaralı halde bulduğu leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir vatandaş, yaralı halde bulduğu leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti. İslahiye ilçesinde Necati Aslan, Tahtaköprü Barajı yakınlarında bir tarlada leyleğin uçamadığını ve hareketsiz kaldığını fark etti. Aslan, 23 kilometre uzaklıktan ilçe merkezine karton kutu içerisinde getirdiği leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliğine teslim etti. Necati Aslan, leyleği emin ellere teslim ettiği için mutlu olduğunu belirtti. Yaralı leyleğin Gaziantep Hayvanat Bahçesinde tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı kaydedildi. Kaynak: AA