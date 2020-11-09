Yaralı halde bulduğu kartal ondan ayrılamıyor
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Yaralı halde bulduğu kartal ondan ayrılamıyor

09.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:36

Yaralı halde bulduğu kartal ondan ayrılamıyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Sıddık Akyel, yaralı halde bulduğu kaya kartalını tedavi edip besledi Bir süre sonra iyileşen hayvanı doğaya bırakan Akyel, eve döndüğünde kartalın çatıda olduğunu fark etti Bir yıldır sürekli aynı yere konan kartal...

Yaralı halde bulduğu kartal ondan ayrılamıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Sıddık Akyel, yaralı halde bulduğu kaya kartalını tedavi edip besledi

Bir süre sonra iyileşen hayvanı doğaya bırakan Akyel, eve döndüğünde kartalın çatıda olduğunu fark etti

Bir yıldır sürekli aynı yere konan kartal ile Akyel'in dostluğu, yürekleri ısıttı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Sıddık Akyel, yavruyken yaralı halde bulduğu kaya kartalını bir yıldır besliyor. Akyel kartalı doğaya bıraksa da kartal tekrar Akyel'in yanına geliyor. Bir yıldır sürekli aynı yere konan kartal ile Akyel'in dostluğu, yürekleri ısıttı.

Kızıltepe'de yaşayan Sıddık Akyel, tarlada yaralı halde bulduğu yavru kartalın yaralarını sardı ve aradan geçen bir yılda hayvanı besledi. Şimdi 4 kilogram olan kartal, doğaya salınmasına rağmen Akyel'den bir türlü ayrılmıyor. Akyel kartalı doğaya bıraksa da uçan kartal tekrar Akyel'in bulunduğu alana geri geliyor.

Kartalın doğada dolaşıp tekrar yanına geldiğini ifade eden Akyel, "Kaya kartalı, yavruyken burada buldum. Normalde vahşi bir hayvan. Şuan yanımızda evcilleşmiş. Doğada dolaşıyor, istediği yere gidiyor. Akşam olduğunda tekrar yerine geliyor. Geliyor çatının üstüne konuyor. Yanımdan ayrılmıyor" dedi.

Yaralı halde bulduğu kartal ondan ayrılamıyor
Yaralı halde bulduğu kartal ondan ayrılamıyor
Yaralı halde bulduğu kartal ondan ayrılamıyor
Yaralı halde bulduğu kartal ondan ayrılamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ

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