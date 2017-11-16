Yaralı Halde 600 Metre Yürüyerek Akaryakıt İstasyonuna Sığındı

Konya'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi, 600 metre yürüdükten sonra sığındığı akaryakıt istasyonu çalışanlarından yardım istedi.



Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde evine giden Salih U. (48) ile önünü kesen kimliği belirsiz kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Salih U., bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yere yığılan Salih U.'yu gören şüpheli veya şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Kimsenin olmadığı olay yerinde pantolonundaki kemeri çıkartarak yarasına tampon yapan Salih U., 600 metre ilerideki akaryakıt istasyonuna yürüyerek çalışanlardan yardım istedi. Akaryakıt istasyonu çalışanları durumu hemen 112 Acil Yardım ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



"Sarhoş zannettim ilgilenmedim, daha sonra yaralı olduğunu fark ettik"



Yaralı Salih U.'ya yardım ederek sağlık ekiplerine haber veren akaryakıt istasyonu çalışanı Ali Gök, "Ben sahayı yıkıyordum, arkadaş da farklı bir işle uğraşıyordu. O sırada iki pompanın arasından bir kişi çıktı. Konuşmasına baktım, sarhoş zannettim. İlgilenmek istemedim temizliğimi bitireyim diye. Arkadaşa dedim ki, 'Şu arkadaşla bir ilgilen.' O anda gördüm kanın aktığını, bu adam yaralı, acil ambulansa haber verdim. O sıra yardım ettik. Yalnız adam bir akıllılık yapmış, yarası çok büyüktü, tampon yapmış kendine. Yani kan kaybını önlemiş. Oturunca kemer açıldı ve aşırı kan akmaya başladı. Arkadaşa içeriden bir şey getir dedim, pamukla biz tekrar tampon yaptık. Ambulans gelene kadar kanın akmasını önlemeye çalıştık. Ambulans gelene kadar adam bayıldı. Kısa sürede geldi ambulans, hemen götürdüler" şeklinde konuştu.



Olayın ardından araştırma başlatan polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA