Yaralı güvercinler tedavi edildi
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Yaralı güvercinler tedavi edildi

Yaralı güvercinler tedavi edildi
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından yolda yaralı halde bulunan güvercinler tedavi edildikten sonra doğal hayata bırakıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından yolda yaralı halde bulunan güvercinler tedavi edildikten sonra doğal hayata bırakıldı.

Alaylar 1 Mahallesi Nevzat Akbaş Caddesi üzerinde iki güvercinin yaralı olduğunu gören vatandaşlar durumu Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri bölgeye giderek yaralı güvercinleri bulunduğu yerden alarak yaralı kuşları veteriner hekim Bünyamin Yavuz'a götürerek tedavi ettirdi.

Veteriner Hekim Yavuz, tarafından tedavisi tamamlanan güvercinler doğal hayata bırakıldı.

Yaralı güvercinler tedavi edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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