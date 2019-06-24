Yaralı geyik yavrusu tedavi altına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ayağı kırılmış halde bulunan kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar memurları tarafından Bilecik-Kütahya sınırındaki ormanlık alanda yaralı bulunan geyik yavrusu Bozüyük Belediyesi veterinerlerince kontrol edildi. Geyik yavrusunun kırıldığı belirlenen sol ön ayağı alçıya alındı.

Daha sonra Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilen yavrunun tedavisine burada devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA