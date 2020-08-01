Yaralı flamingoyu polis memurları elleriyle besledi Yaralı flamingoyu polis memurları elleriyle besledi Aksaray'da yaralı olarak bulunan ve emniyete getirilen flamingoya sahip çıkan polisler flamingoyu elleriyle besledi.

Yaralı flamingoyu polis memurları elleriyle besledi

AKSARAY - Aksaray'da yaralı olarak bulunan ve emniyete getirilen flamingoya sahip çıkan polisler flamingoyu elleriyle besledi.

Aksaray - Konya Karayolunda boş arazide bir polis memuru tarafından bulunan ve bacaklarında kırık olduğu tahmin edilen flamingo, polis memuru tarafından alınarak Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis memurları yaralı flamingonun tedavi görmesi için yetkililere bilgi verirken, yetkililer gelene kadar polis memurları flamingoyu kendi elleriyle besledi. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir ağacın altına yerleştirilen flamingoya polisler su ve yiyecek getirdi. Ayağa kalkamayan flamingoya polis memurları elleriyle besleyerek yetkililerin gelmesini bekledi. Bir süre sonra emniyete gelen Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaralı flamingoyu alarak tedaviye götürdü.

Burada bir açıklama yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlisi Habip Çetinkaya, "Bize bir ihbar geldi. İhbarı değerlendirmek için buraya geldik. Flamingoyu aldık. Büyük ihtimalle Tuz Gölü'nden gelmiştir. Burada da şimdi üniversiteye götüreceğiz. Üniversitede bir baktıracağız ne gerekiyorsa. Ondan sonra bakımı yapıldıktan sonra normal bir vaziyete geldiğinde doğaya geri bırakacağız" dedi.

Kaynak: İHA