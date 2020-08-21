Yaralı flamingoya tedavi AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, köylüler tarafından boş arazide kanadından yaralı halde bulunan flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedaviye alındı.

AKSARAY 'ın Eskil ilçesinde, köylüler tarafından boş arazide kanadından yaralı halde bulunan flamingo, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedaviye alındı.

Eskil ilçesinde yaşayanlar, boş arazide gördükleri flamingonun yaralı olduğu için uçamadığını fark etti. Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verdi. Köye gelen ekipler, elektrik hattı kablolarına çarptığı belirlenen flamingoyu, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan flamingonun kanadındaki yaraya dikiş atıldı.

Flamingonun 6 aylık olduğunu söyleyen araştırma görevlisi Nihan Eroğlu, "6 aylık flamingomuz Aksaray Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü tarafından getirildi. Tedavisini gerçekleştirdik. İyileştikten sonra doğaya salınacak "dedi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde görevli Habip Çetinkaya da "Bir vatandaşımız, yaralı flamingo bulduğunu söyledi. Biz de alıp, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirdik. Ufak bir operasyon geçirdi.1-2 hafta biz bakacağız daha sonra evi olan Tuz Gölü'ne bırakacağız" diye konuştu.

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- Aksaray

Kaynak: DHA