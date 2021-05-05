YARALI FLAMİNGOYA PROTEZ BACAK YAPTI
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YARALI FLAMİNGOYA PROTEZ BACAK YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde ayakları yanmış halde boş arazide bulunan flamingo, emekli sınıf öğretmeni İsmail Kocamaz tarafından yapılan protez bacak sayesinde tekrar hayata tutundu.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde ayakları yanmış halde boş arazide bulunan flamingo, emekli sınıf öğretmeni İsmail Kocamaz tarafından yapılan protez bacak sayesinde tekrar hayata tutundu.

Salihli'deki Tuana Tatil Köyü yakınlarında yürüyemez halde bulunan ve ayaklarının elektrik tellerine değmesi sonucu yandığı düşünülen flamingo, hayvanseverlerin sayesinde ayağa kalktı. Bitkin halde bulunduktan sonra otel işletmecisi Şahin Toker tarafından korumaya alınan flamingo için emekli sınıf öğretmeni aparat geliştirdi. Aparat, flamingonun bacağına monte edildikten sonra uyum sürecini başarıyla tamamladı.

Bitkin haldeki flamingonun protez ayak uyum sürecini başarıyla tamamladığını belirten Kocamaz, "Yumuşak bir hortumdan ayak yapısına uygun perdeli bir aparat geliştirdik ve monte ettik" dedi. Otel işletmecisi Şahin Toker ise "Flamingo bize ilk getirildiğinde çok kötü ve bitkin haldeydi. Muhtemelen yüksek gerilim hattına değmesi sonucu yanmış. Otelimizde hazırladığımız bölümde beslemeye başladık. Beslenme sonucu biraz toparladı. Sonra da emekli sınıf öğretmenimiz ile birlikte protez bacak yaptık. Flamingo sorunsuz bir şekilde yürüyor" dedi.

YARALI FLAMİNGOYA PROTEZ BACAK YAPTI
YARALI FLAMİNGOYA PROTEZ BACAK YAPTI
YARALI FLAMİNGOYA PROTEZ BACAK YAPTI
YARALI FLAMİNGOYA PROTEZ BACAK YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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