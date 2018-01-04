Yaralı Eşeğe Asker Şefkati

Adıyaman'ın Besni ilçesinde aracın çarpıp kaçtığı eşek, yoldan geçen jandarma erinin duyarlılığı sayesinde kliniğe ulaştırıldı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gaziantep Caddesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan eşeğe çarptıktan sonra kaçtı.



Bunun üzerine o sırada yoldan geçen jandarma eri, aracını park ederek, çevredeki vatandaşlarla birlikte hayvanı yolun kenarına taşıdı. Daha sonra aracından battaniye ve şemsiye getiren asker, eşeği yağıştan korumaya çalıştı.



Söz konusu hayvan tedavi edilmek amacıyla iş makinesiyle kliniğe götürüldü.