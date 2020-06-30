Yaralı Ebabil kuşu tedavi altına alındı Yaralı Ebabil kuşu tedavi altına alındı Ankara'nın Sincan ilçesinde yaralı bir şekilde bulunan Ebabil Kuşuna belediye yetkilileri yardım etti.

Yaralı Ebabil kuşu tedavi altına alındı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yaralı bir şekilde bulunan Ebabil Kuşuna belediye yetkilileri yardım etti.

Ankara'nın Sincan İlçesi Peçenek Caddesi üzerinde yaralı Ebabil kuşun imdadına Sincan Belediyesi yetişti. Parkta bulunan bir vatandaşın, kuşun yere düştüğünü ve yaralı olduğunu fark etti. Vatandaş yaralı kuşa tedavi uygulanması için yetkilere haber verdi. Parka gelen Sincan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşun 'Ebabil Kuşu' olduğunu fark etti. Yaralı 'Ebabil Kuşu' özel koruma altına ekipler, tedavi ettikten sonra tekrardan doğaya bırakacak.

Kaynak: İHA