Yaralı doğan tedavi ediliyor

Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan doğan tedavi ediliyor.

Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan doğan tedavi ediliyor.

İlçeye bağlı Niğde Boğazı mevkiinde MEDAŞ görevlisi, bir çitçiye ait su kuyusunun hemen yanında hareketsiz halde yerde duran Doğan gördü.

Hayvanın hareket edemediğini fark eden görevli, kanadından yaralı halde bulduğu kuşu aracına alarak veteriner hekime götürdü.

Burada yapılan incelemede yaralı kuşun elektrik teline çarptığı ve kanadından yara aldığı belirlendi.

Yaralı Doğan daha sonra Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedavisi yaptırılmak üzere Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekolojik sistemde oldukça önemli bir yere sahip olan Doğan, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortama bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz