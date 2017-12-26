Yaralı Doğan Tedavi Edilecek

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaralı halde bulunan doğan tedavi edilecek.



Karayolu kenarında yaralı bir doğan bulan Doğukan Topuz, Orman ve Su İşleri Kastamonu Şube Müdürlüğüne haber verdi.



Ekiplere teslim edilen doğanın veteriner hekim tarafından tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.



Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hanönü-Taşköprü karayolunda uçamayan bir doğan görünce yakaladığını ve sonra da ilgililere verdiğini söyledi.