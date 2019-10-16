Yaralı delice doğan koruma altına alındı
Giresun'un Çanakçı ilçesinde bulunan yaralı delice doğan koruma altına alındı.
Giresun'un Çanakçı ilçesinde bulunan yaralı delice doğan koruma altına alındı.
Çanakçı ilçesi kırsalında vatandaşlar, yaralı halde buldukları delice doğanı, ilçe Emniyet Amirliğine götürdü.
Polisler tarafından Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen delice doğan, Şebinkarahisar şefliğinde koruma altına alındı.
Yaralı kuşun yapılan ilk muayenesinde kanadı ile bacağında yara tespit edildi.
Delice doğan, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.