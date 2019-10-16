Yaralı delice doğan koruma altına alındı

Yaralı delice doğan koruma altına alındı

Giresun'un Çanakçı ilçesinde bulunan yaralı delice doğan koruma altına alındı.

16.10.2019 13:02
Yaralı delice doğan koruma altına alındı

Giresun'un Çanakçı ilçesinde bulunan yaralı delice doğan koruma altına alındı.

Çanakçı ilçesi kırsalında vatandaşlar, yaralı halde buldukları delice doğanı, ilçe Emniyet Amirliğine götürdü.

Polisler tarafından Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen delice doğan, Şebinkarahisar şefliğinde koruma altına alındı.

Yaralı kuşun yapılan ilk muayenesinde kanadı ile bacağında yara tespit edildi.

Delice doğan, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Kaynak: AA
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