Yaralı dağcıyı kurtarmaya giden ekipteki asker, düşüp şehit oldu (3)
YARALI DAĞCI TABURCU EDİLDİDemirkazık Dağı'na tırmanırken ayağını kıran dağcı Bülent Tuncer helikopterle Niğde'ye getirildi.
YARALI DAĞCI TABURCU EDİLDİ
Demirkazık Dağı'na tırmanırken ayağını kıran dağcı Bülent Tuncer helikopterle Niğde'ye getirildi. Ömer Haslidemir Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan dağcı Tuncer, taburcu edildi. Şehit olan Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesi ise Konya'ya gönderildi.
Kaynak: DHA
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