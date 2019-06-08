Yaralı dağcıyı kurtarmaya giden ekipteki asker, düşüp şehit oldu (2)

ŞEHİT ASTSUBAY'IN KONYA'DAKİ EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken ayağı kırılıp mahsur kalan dağcıyı kurtarmaya giden ekipten Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın düşüp, şehit olduğu, Konya'daki lojmanda kalan eşine askeri yetkililer tarafından bildirildi. Şehit Astsubay Uğur Görkem Harmankaya'nın (30) eşi, acı haberle gözyaşına boğuldu. Şehit Astsubay'ın anne ve babasının ise İzmir'de yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA