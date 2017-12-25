Yaralı Dağ Keçisini Kurtarma Mücadelesi

Artvin'de kaçak avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen yaralı dağ keçisi, vatandaşlar tarafından 2.5 saatlik uğraş sonucu kurtarıldı ve veteriner hekimlere teslim edildi. Şavşat-Artvin karayolunda araçla giderken yaralı bir dağ keçisinin kayalıklar üzerinden önce karayoluna, daha sonra Çoruh Nehri'ne düşerek karşı istikamete geçmeyi başardığını gören vatandaşlar, araçlarını durdurdu. Dağ keçisini takip eden duyarlı vatandaşlar, aksiyon filmleri aratmayan kovalamaca sonucu keçiyi yakalamayı başardılar. Keçiyi bağlayarak zorlukla araca taşıyan vatandaşlar, daha sonra yaralı hayvanı Artvin Belediyesi veteriner hekimlerine teslim ettiler. 4 yaşlarındaki erkek dağ keçisi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesine gönderildi.



(İHA)