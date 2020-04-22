Yaralı dağ keçisini kilometrelerce sırtında taşıdı
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Erzincan, Saatler, Güncel

Yaralı dağ keçisini kilometrelerce sırtında taşıdı

Yaralı dağ keçisini kilometrelerce sırtında taşıdıERZİNCAN'da dağda yaralı halde bulunan yavru yaban keçisi saatler süren yolculuğun ardından milli parklar yetkililerine teslim edildi.

22.04.2020 00:07 | Son Güncelleme: 22.04.2020 00:07
Yaralı dağ keçisini kilometrelerce sırtında taşıdı

Yaralı dağ keçisini kilometrelerce sırtında taşıdı

ERZİNCAN'da dağda yaralı halde bulunan yavru yaban keçisi saatler süren yolculuğun ardından milli parklar yetkililerine teslim edildi.Olay Üzümlü ilçesine bağlı Sarıkaya Köyü yakınlarında meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte dağda gezintiye çıkan Murat Ataş, dağlık arazide yaralı bir yaban keçisi yavrusu buldu. Durumu Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine bildiren Ataş, yaralı keçiyi sırtına alarak yaklaşık 4-5 kilometre taşıyarak dağdan indirdi. Saatler süren yolculuğun ardından yavru keçi tedavi edilmek üzere görevlilere teslim edildi. Yaralı keçi tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.


Kaynak: DHA

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