Yaralı dağ keçisini 5 kilometre sırtında taşıdı ERZİNCAN'da, bir grup arkadaşıyla dağda gezintiye çıkan Murat Ataş, yaralı halde bulduğu yavru yaban keçisini yaklaşık 5 kilometre sırtında taşıdı.

ERZİNCAN'da, bir grup arkadaşıyla dağda gezintiye çıkan Murat Ataş, yaralı halde bulduğu yavru yaban keçisini yaklaşık 5 kilometre sırtında taşıdı. Ataş, dağdan indirdiği yaralı keçiyi tedavisi için görevlilere teslim etti.

Olay, Üzümlü ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte dağda gezintiye çıkan Murat Ataş, dağlık arazide yaralanmış halde yaban keçisi yavrusu buldu. Durumu Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine bildiren Ataş, yaralı keçiyi sırtına alarak yaklaşık 5 kilometre taşıyarak dağdan indirdi. Uzun süren yolculuğun ardından yavru keçi tedavi edilmek üzere görevlilere teslim edildi. Yavru keçinin tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA