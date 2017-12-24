Yaralı Dağ Keçisi Tedavi İçin Kars'a Gönderildi

Artvin'de yaralı bulunan dağ keçisi, tedavi edilmek üzere Kars'a gönderildi.



Alınan bilgiye göre, Artvin-Ardanuç karayolunda yerde yatan dağ keçisi gören araç sürücüleri, yanına gittikleri hayvanın yaralı olduğunu fark etti.



Sürücülerin bilgilendirmesi üzerine Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yaralı dağ keçisini bölgeden alarak Artvin Belediyesi Veteriner Kliniğine getirdi. Burada yapılan muayenesinde arka ayakları ve karın bölgesinde yaralar tespit edilen keçi, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için Kars'taki Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderildi.