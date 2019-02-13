Yaralı Çocuk Helikopterle Sevk Edildi

Yaralı Çocuk Helikopterle Sevk Edildi

Trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, Gürün Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

Yaralı Çocuk Helikopterle Sevk Edildi

Trafik kazasında ağır yaralanan çocuk, Gürün Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

Edinilen bilgeyi göre kaza, Pınarbaşı ilçesinde Kayseri-Malatya karayolu üzerinde meydana geldi. H.O. yönetimindeki 35 Y 9448 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan G.O ve 4 yaşındaki Y.C.O yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürül Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 yaşındaki Y.C.O., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştıra ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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