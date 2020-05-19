Yaralı çocuğunu bırakıp muhabire el hareketi çekti Yaralı çocuğunu bırakıp muhabire el hareketi çekti Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan 15 yaşındaki bir kız çocuğu polis ekiplerini görünce babası ceza yememesi için kontrolsüz olarak çıktığı yolda trafik kazası geçirip hafif yaralandı.

Yaralı çocuğunu bırakıp muhabire el hareketi çekti

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan 15 yaşındaki bir kız çocuğu polis ekiplerini görünce babası ceza yememesi için kontrolsüz olarak çıktığı yolda trafik kazası geçirip hafif yaralandı. Bir süre sonra olay yerine gelen baba ise kızıyla ilgilenmek yerine olay yerinde haber çalışması olan gazeteciye absürt hareketler çekip herkesi şaşırttı. Çevresindeki herkesi şaşırtan ve maskesiz dışarı çıkan babaya idari işlem yapıldı.

İlginç olay Fethiye merkez Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlı yaş grubunda olan 15 yaşındaki Sena Su E. isimli kız çocuğu görgü tanıklarının ifadesine göre, Süleyman Demirel Bulvarı'ndan yolun karşısına geçtiği sırada görevi başındaki polis ekiplerini görünce babasına ceza yazılmaması için kontrolsüz şekilde yola atlayıp kaçmak istedi. Bu sırada seyir halinde olan Mehmet E. idaresindeki 48 JA 885 midibüsün çarptığı kız çocuğu yaralandı.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Bir süre olay yerine gelen ve kazazede kız çocuğunun babası olduğu öğrenilen bir şahıs, yerde yatan yaralı kızıyla ilgilenmek yerine olay yerinde haber çalışması yapan gazetecilere absürt hareketler çekmesi herkesi şaşırttı. Bir eliyle kızını tutarken diğer eliyle de objektiflere hareket çeken ve maske yasağına uymayan şahsa polis ekipleri tarafından 789 TL idari para cezası kesildi.

İlginç olay objektiflere bu şekilde yansıdı.

Kaynak: İHA