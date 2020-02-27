Yaralı ceylan tedaviye alındı
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Yaralı ceylan tedaviye alındı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı düşünülen ceylan tedaviye alındı.

27.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:49
Yaralı ceylan tedaviye alındı

'nun ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralandığı düşünülen ceylan tedaviye alındı.

Mudurnu ilçesine bağlı Çavuşderesi köyünde yoldan geçen bir kişi, yaralı haldeki ceylanı fark edip Mudurnu ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı ceylan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Bir aracın çarpması sonucu yaralandığı düşünülen ceylanın tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA

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