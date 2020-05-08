Yaralı caretta caretta, tedaviye alındı

Hatay'da, vatandaşlar tarafından kumsalda yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı.

Hatay'da, vatandaşlar tarafından kumsalda yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı.

Samandağ ilçesi Çevik Mahallesi sahilinde, vatandaşlar yaralı caretta caretta buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kaplumbağanın yüzgeci ile kabuğundan yaralandığını belirledi. Caretta caretta, Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: DHA