Yaralı caretta caretta tedavi altına alındı
22.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:33
HATAY'ın Arsuz ilçesinde kıyıya vuran yaralı caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi'ne (DEKİYM) götürüldü.
HATAY'ın Arsuz ilçesinde kıyıya vuran yaralı caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi'ne (DEKİYM) götürüldü.
Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş yaralı caretta caretta gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine sahile DEKİYM ekipleri sevk edildi. Nesli tehlike altındaki caretta caretta, tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ