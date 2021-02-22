Yaralı caretta caretta tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yaralı caretta caretta tedavi altına alındı

22.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:33
Yaralı caretta caretta tedavi altına alındı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde kıyıya vuran yaralı caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi'ne (DEKİYM) götürüldü.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde kıyıya vuran yaralı caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi'ne (DEKİYM) götürüldü.

Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş yaralı caretta caretta gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine sahile DEKİYM ekipleri sevk edildi. Nesli tehlike altındaki caretta caretta, tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.


Yaralı caretta caretta tedavi altına alındı
Yaralı caretta caretta tedavi altına alındı
Yaralı caretta caretta tedavi altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Can Yaman Cem Yılmaz Toygun Ateş
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Aykut Kocaman Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Göztepe Eskişehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaralı caretta caretta tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 10:33:34. #1.15#
title