Yaralı caretta caretta, İstanbul Akvaryum'da tedavi altına alındı

08.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:40

Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olan İstanbul Akvaryum, dalma sorunu ile kıyıya çıkmış bir caretta caretta'yı tedavi altına aldı.

İstanbul Akvaryum'dan yapılan açıklamaya göre, Gökçeada Kefaloz sahilinde bölgedeki tatilciler tarafından kıyıya çıkmış şekilde dalma sorunu ile bulunan caretta caretta, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek ve ekibi tarafından yapılan ilk müdahale ve bakımının ardından İstanbul Akvaryum Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Akvaryum ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliği ile yürütülen yardım operasyonu kapsamında İstanbul Akvaryum Rehabilitasyon Merkezi'nin uygun altyapı ve bakım kapasitesine sahip olması nedeniyle nakline karar verilen deniz kaplumbağası, iyileşme sürecini İstanbul Akvaryum'da geçirecek.

Ziyarete kapalı olan bölümde uzmanların refakati ile bakımı yapılacak olan Asit isimli caretta, iyileşmesinin ardından ise doğal yaşam alanı olan denize geri bırakılacak.

"Yaralı canlılara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, caretta'nın bir an önce sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birbirinden farklı canlılarımız için yeni nesil teknolojilerle doğal ortamlarını birebir sağlıyoruz. Uluslararası standartlara sahip tesisimiz altyapısı ve uzman kadrosuyla tam teşekküllü bir rehabilitasyon merkezi olarak da hizmet veriyor. Daha önce Özgür ismini verdiğimiz yaralı bir caretta caretta'nın daha tedavisini merkezimizde gerçekleştirdikten sonra Çanakkale'den denize geri bırakmıştık. İstanbul Akvaryum Deniz Kaplumbağaları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak yaralı canlılara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz günlerde de Gökçeada sahilinde hasta bir şekilde bulunan Asit isimli caretta Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile koordinasyon içinde tedavisinin yapılması amacıyla bir süre bizim misafirimiz olacak. Tedavisinin ardında da Çanakkale'den tekrar denize salacağız."

Kaynak: AA