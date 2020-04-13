Yaralı caretta caretta için seferber oldular MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yaralı ve bitkin halde bulunan caretta caretta için ekipler seferber oldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yaralı ve bitkin halde bulunan caretta caretta için ekipler seferber oldu. Hayvan ambulansı ile bölgeden alınan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderilerek tedaviye alındı.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde ağa takılan yaralı bir caretta carettayı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Muğla Halk Platformu gönüllüsü Gökhan Soygüder, vatandaşların haber vermesi üzerine sahilden 10 metre uzakta bitkin ve hareketsiz duran caretta carettayı bulunduğu yerden alarak kıyıya getirdi. Caretta carettanın yaralı olduğunu gören Soygüder, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gönderilen hayvan ambulansı ile alınan caretta caretta, Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü. Caretta carettanın tedavisine devam ediliyor.

Kaynak: DHA