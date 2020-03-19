Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış (2)
TUTUKLANDIKonya'da, Afgan Nur Muhammed Özbek'i (32) göğsünden bıçaklayarak öldüren Afgan vatandaşı Hayatullah Yakubi (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
19.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:58
TUTUKLANDI
Konya'da, Afgan Nur Muhammed Özbek'i (32) göğsünden bıçaklayarak öldüren Afgan vatandaşı Hayatullah Yakubi (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA