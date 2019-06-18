Yaralı bulunan ve nesli tükenmekte olan 'üveyik' tedaviye alındı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olan üveyik kuşu, tedaviye alındı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olan üveyik kuşu, tedaviye alındı.
İnegöl'de yol üzerinde uçmakta zorlanan kuşu görenler, durumu İnegöl Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekipleri, yaralı kuşu alıp tedavi merkezine götürdü. Yaralı kuşun, nesli tükenmekte olan üveyik kuşu olduğu belirtildi. Üveyik kuşunun tedavisi sürüyor.
- Bursa
İnegöl'de yol üzerinde uçmakta zorlanan kuşu görenler, durumu İnegöl Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekipleri, yaralı kuşu alıp tedavi merkezine götürdü. Yaralı kuşun, nesli tükenmekte olan üveyik kuşu olduğu belirtildi. Üveyik kuşunun tedavisi sürüyor.
- Bursa
Kaynak: DHA
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