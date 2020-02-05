Yaralı bulunan su samuruna tedavi

05.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:32

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, köpeklerin saldırdığı su samuru, yaralı bulundu. Belediye veteriner ekibinin tedavisinin ardından su samuru, deniz kenarına bırakıldı.

Alaplı sahilinde, önceki gün su samuru ölüsü bulunmasının ardından bu kez de yaralı su samuru bulundu. Dünyada nesli tükenmekte olan canlılar arasındaki su samurunun sitenin bahçesine girdiğini görenler, Alaplı Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdi. Belediyeye bağlı Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, su samurunun, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandığını belirledi. Belediye veteriner ekibinin tedavisinin ardından su samuru, İncivez Deresi ile Karadeniz'in birleştiği noktaya bırakıldı.

Kaynak: DHA