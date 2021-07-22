Saz Kedisi, Tedavisinin Ardından Doğal Yaşam Alanına Bırakıldı

SAZ KEDİSİ, TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDITürkiye'de nesli tehlike altında olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisi Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla Adana'daki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakıldı.

SAZ KEDİSİ, TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Türkiye'de nesli tehlike altında olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedisi Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla Adana'daki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Elban, "Doğanın, çevrenin ve hayvanların korunması, üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Hayvanları korumalı, onları doğal yaşamlarından mahrum bırakmamalıyız. "dedi.

15. 03. 2021 tarihinde Karataş ilçesi Yüzbaşı Mahallesi'nde yaralı bulunan saz kedisi, Vali Süleyman Elban'ın talimatıyla gözlem ve tedavi altına alınmış olup tedavisi gerçekleştirildikten sonra rehabilitasyon sürecine alınmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Şube Müdürlüğü tarafından rehabilitasyon süresince titizlikle takip edilen saz kedisi doğal yaşam alanına bırakılmaya hazır hale gelmiştir.

Saz kedisinin ülkemizde en önemli yaşam alanı olan Karataş Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda saz kedisiyle ilgili izleme çalışmaları devam etmektedir.

Türün doğal ortamında neslinin devamlılığını sağlamak amacıyla 2013 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce onaylanan Tür Eylem Planı ile saz kedisi Karataş-Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda fotokapanla izleme çalışmaları sonucunda 71 birey olduğu tespit edilmiştir. 2019-2020 yılları arasında yapılan fotokapanla izleme çalışmalarında ise yaklaşık 100 birey olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca türün yayılış alanının geniş bir alana yayıldığı 2019 Ekim ayında Yumurtalık Milli Parkı Çamlık ormanı içine yerleştirilen fotokapanlar 2020 Mayıs ayına kadar alanda aktif çalışmıştır. Görüntülerin incelenmesi neticesinde 3 yeni saz kedisi tespiti yapılmıştır.

Özellikle saz kedisinin diğer türlerle olan ilişkisini tespit etmek amacıyla 9 Haziran 2020'de Akyatan ormanına 8 adet fotokapan kurularak 2020 Ekim ayında alandan alınan fotokapan görüntülerinde saz kedilerinin çakallarla rekabet içinde olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca Tür Koruma Eylem Planı çalışmalarıyla saz kedisinin neslinin devamı için alanda sıkı bir koruma çalışması yürütülmektedir.

Kaynak: Habermetre