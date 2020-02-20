Yaralı bulunan şahin tedavi edilecek
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Yaralı bulunan şahin tedavi edilecek

Seydişehir ilçesinde doğada yaralı bulunan Kızıl şahin tedavi altına alındı.

20.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:32
Yaralı bulunan şahin tedavi edilecek

ilçesinde doğada yaralı bulunan Kızıl şahin tedavi altına alındı.


Çavuş Mahallesi mevkiinde boş arazide yaralı bir şahin olduğunu gören bir vatandaş durumu Seydişehir Belediyesi ekiplerine verdi.

İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri bölgeye giderek yaralı hayvanı bulunduğu yerden aldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri daha sonra Beyşehir Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ni arayarak hayvanı tedavisi için yetkililere teslim etti.

Kaynak: AA
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