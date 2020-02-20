Yaralı bulunan şahin tedavi edilecek

20.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:32

Seydişehir ilçesinde doğada yaralı bulunan Kızıl şahin tedavi altına alındı.



Çavuş Mahallesi mevkiinde boş arazide yaralı bir şahin olduğunu gören bir vatandaş durumu Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri bölgeye giderek yaralı hayvanı bulunduğu yerden aldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri daha sonra Beyşehir Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ni arayarak hayvanı tedavisi için yetkililere teslim etti.

Kaynak: AA