Yaralı bulunan pelikan tedavi altına alındı
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Yaralı bulunan pelikan tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN - Haberler | Güncel

Yaralı bulunan pelikan tedavi altına alındı Niğde'de bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan pelikan, tedavi altına alındı.

Yaralı bulunan pelikan tedavi altına alındı

NİĞDE - Niğde'de bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan pelikan, tedavi altına alındı.

Niğde'de kanadından yaralı olarak bulunan, açlık ve susuzluktan yorgun düşen, uçma güçlüğü çeken pelikan, Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Burada ekipler tarafından gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen pelikan, Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımının yapılması için bırakıldı.

Yaralı pelikanın, gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine milli park ekiplerince teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

Yaralı bulunan pelikan tedavi altına alındı
Yaralı bulunan pelikan tedavi altına alındı
Yaralı bulunan pelikan tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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