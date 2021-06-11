Yaralı bulunan peçeli baykuşa öğretmenler sahip çıktı
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Yaralı bulunan peçeli baykuşa öğretmenler sahip çıktı

Yaralı bulunan peçeli baykuşa öğretmenler sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okulun bahçesinde yaralı olarak bulunan peçeli baykuşa öğretmenler sahip çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okulun bahçesinde yaralı olarak bulunan peçeli baykuşa öğretmenler sahip çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Karakoyun Ortaokulu bahçesinde yaralı olarak bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öğrenilen peçeli baykuşa öğretmenler sahip çıktı. Su ve yiyecek verilen baykuş, daha sonra Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden gelen Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.

Veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan baykuşun kanatlarından birinin kırıldığı ve nesli tükenmekte olan, nadir görülen peçeli baykuş olduğu tespit edildi. Baykuşu teslim alan yetkililer, yaralı baykuşun Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi sonrası tekrardan doğaya bırakılacağını bildirdi.

Sabah okula geldiklerinde yaralı baykuşu bulduklarını belirten Karakoyun Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Ünüs, "Biz okula geldiğimizde bizim iş kur personelimiz yaralı bir baykuş bahçede görmüştü. Biz okula geldiğimizde de bize teslim etti. Baykuşa şırıngayla su ve yemek vermeye çalıştık, belli ki çok ürkmüştü. Bir kaba koyduk ve sonra Şanlıurfa Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdik. Kısa sürede yetkililer geldi ve yaralı baykuşu teslim ettik. Yetkililer, sahip çıktığımız baykuşun nesli tükenmekte olan peçeli baykuş olduğunu söylediler. Biz de bir hayli şaşırdık" diye konuştu - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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