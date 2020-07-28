Yaralı bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir okulun bahçesinde kanadı kırık halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir okulun bahçesinde kanadı kırık halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Beden Eğitimi öğretmeni Bülent Alkan, görev yaptığı OPET Anadolu Lisesi bahçesinde yaralı ve uçamayan bir eçeli baykuş buldu.

Alkan, kuşu karton kutuya koyduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliğine teslim etti.

Kanadından yaralandığı belirtilen hayvanın, veteriner tarafından yapılan ilk tedavisinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildiği, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA