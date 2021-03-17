Yaralı bulunan paçalı şahin, doğal yaşamına bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yaralı bulunan paçalı şahin, doğal yaşamına bırakıldı

17.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:05
Yaralı bulunan paçalı şahin, doğal yaşamına bırakıldı

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde silahla yaralanmış halde bulunan paçalı şahin, yapılan 5 haftalık tedavinin ardından doğal yaşamına bırakıldı.

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde silahla yaralanmış halde bulunan paçalı şahin, yapılan 5 haftalık tedavinin ardından doğal yaşamına bırakıldı.

İlçeye bağlı İğdebeli köyü yakınlarında 8 Şubat 2021 tarihinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında yörede nadir görülen paçalı şahin silahla yaralanmış şekilde bulundu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirilen paçalı şahin, burada 2 hafta tedavi gördü. Tedavisinin ardından Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Yabani Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen yaralı şahine 3 hafta uçma egzersizi yaptırıldı. Tamamen uçabilecek duruma gelen şahin, İğdebeli köyü yakınlarında doğal yaşamına bırakıldı.


Yaralı bulunan paçalı şahin, doğal yaşamına bırakıldı
Yaralı bulunan paçalı şahin, doğal yaşamına bırakıldı
Yaralı bulunan paçalı şahin, doğal yaşamına bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Halis Özkahya Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaralı bulunan paçalı şahin, doğal yaşamına bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 22:06:36. #1.14#
title