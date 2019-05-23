Yaralı bulunan leyleğe tedavi
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, arazide kanadı ile ayaklarından yaralanmış bulunan leylek, tedaviye alındı.
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, arazide kanadı ile ayaklarından yaralanmış bulunan leylek, tedaviye alındı.
Sanayi Camii mevkisinde, kanadı ve ayaklarından yaralanmış leyleği görenler, belediye ekiplerine haber verdi. İhbarla araziye gelen belediye görevlileri, leyleği alıp, hayvan barınağına götürdü. Leyleğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.
- Amasya
Sanayi Camii mevkisinde, kanadı ve ayaklarından yaralanmış leyleği görenler, belediye ekiplerine haber verdi. İhbarla araziye gelen belediye görevlileri, leyleği alıp, hayvan barınağına götürdü. Leyleğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.
- Amasya
Kaynak: DHA